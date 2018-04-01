Юношеская сборная Грузии по регби впервые стала чемпионом Европы

01.04.2018 11:59 Юношеская сборная Грузии по регби (U-18) обыграла команду Франции в финале чемпионата Европы, впервые став победителем континентального первенства.



Встреча грузинской команды и их французских сверстников, как и все другие матчи нынешнего чемпионата Европы U-18, проходила в польском городе Гродзиск.



Молодые грузинские регбисты завладели преимуществом еще в первой половине финального матча, завершив первый тайм со счетом 5:3, а окончательный счет встречи — 8:3 в пользу Грузии, был установлен на последних минутах встречи.



В рамках нынешнего чемпионата юношеская сборная Грузии в четвертьфинале встречалась с командой Нидерландов (69:12), а в полуфинале с португальцами (25:0).

Следует отметить, что в прошлом в финалах континентального первенства среди юношей грузинские регбисты встречались со сборной Франции уже три раза, однако до сих пор французы оказывались сильнее.



Так, в 2015 году Грузия проиграла Франции со счетом 0:57, в 2016 – 0:42, и только в прошлом году «лелос» удалось завершить встречу со счетом 18:36.















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