Илия II: Испытание – это пусть в Царство Небесное и мы не должны его бояться

01.04.2018 17:33 Мы должны помнить, что радость и печаль, как близнецы браться странствуют вместе и они бок о бок, - об этом сказал Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II в ходе воскресной проповеди в кафедральном соборе Троицы в Тбилиси.



Обращаясь к собравшейся пастве, Святейший отметил, что испытание – это путь в Царство Небесное и его не нужно бояться.



«Сегодня тот день, когда Господь Иисус Христос вошел торжественно в Иерусалим. Как написано в Евангелие, весь город встрепенулся. Весь город славил и приветствовал Господа возгласами «Осанна!», как царя. Но Господь видел будущее и плакал. Он видел, что народ, который ныне приветствует его и прославляет, через три дня скажет: «Распните Его на кресте!». Мы не должны бояться, когда Бог шлет нам испытания. Испытание – это путь в Царство небесное», - заявил Католикос-Патриарх всея Грузии.



Илья II поздравил прихожан с Вербным воскресеньем, благословил их и пожелал счастливой Пасхи.















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