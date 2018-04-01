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Илия II: Испытание – это пусть в Царство Небесное и мы не должны его бояться


01.04.2018   17:33
Мы должны помнить, что радость и печаль, как близнецы браться странствуют вместе и они бок о бок, - об этом сказал Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II в ходе воскресной проповеди в кафедральном соборе Троицы в Тбилиси.

Обращаясь к собравшейся пастве, Святейший отметил, что испытание – это путь в Царство Небесное и его не нужно бояться.

«Сегодня тот день, когда Господь Иисус Христос вошел торжественно в Иерусалим. Как написано в Евангелие, весь город встрепенулся. Весь город славил и приветствовал Господа возгласами «Осанна!», как царя. Но Господь видел будущее и плакал. Он видел, что народ, который ныне приветствует его и прославляет, через три дня скажет: «Распните Его на кресте!». Мы не должны бояться, когда Бог шлет нам испытания. Испытание – это путь в Царство небесное», - заявил Католикос-Патриарх всея Грузии.

Илья II поздравил прихожан с Вербным воскресеньем, благословил их и пожелал счастливой Пасхи.






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