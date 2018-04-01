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В Грузии тренера женской футбольной команды задержали за сексуальные домогательства


01.04.2018   18:11
66-летний тренер женской футбольной команды поселка Чхороцку (регион Самегрело – Земо-Сванети) был задержан сотрудниками МВД Грузии по обвинению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней. Об этом говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

По информации следствия, «обвиняемый осуществил развратные деяния» по отношению к 15-летней В.К., которая временно проживала вместе с ним. Как отмечают в МВД, указанные факты произошли 23 марта в гараже и квартире, принадлежащей обвиняемому.

Обвиняемый был задержан вечером 31 марта в городе Сенаки. Он признает свою вину.

Уголовное дело в связи с произошедшим начато по статье «развратные деяния в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Следует отметить, что полиция заинтересовалась указанным делом сразу после того, как в эфире информационной программы «Курьер» на телеканале «Рустави 2» вышел сюжет, в котором 15-летняя девушка-подросток обвинила своего футбольного тренера в сексуальном насилии.

Журналистам она показала видео, которое тайно сняла, когда находилась дома у наставника. На кадрах подросток просит тренера оставить ее в покое и прекратить домогательства, в противном случае она грозится покинуть футбольную команду. Тренер в ответ начинает кричать и угрожает подростку физической расправой.

В сюжете пояснялось, что 15-летняя девушка переехала в Самегрело из Имеретии специально для того, чтобы играть за команду Чхороцку. В доме тренера она жила вместе с другими членами командами.

Подросток утверждает, что спустя неделю после переезда тренер начал предлагать ей сексуальные отношения в обмен на деньги.






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