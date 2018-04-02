Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал трехкратным чемпионом Европы

02.04.2018 10:42 Тяжелоатлет Лаша Талахадзе Лаша Талахадзе стал победителем чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Бухаресте в весовой категории свыше 105 килограммов, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта.



В заключительный день турнира Талахадзе в сумме взял вес 457 кг (в рывке – 210, в толчке – 247). Вторым стал Иржи Орсаг из Чехии (417 кг), замкнул тройку призеров венгр Петер Надь (416 кг).

Свою победу 24-летний спортсмен посвятил 100-летию провозглашения независимости Грузии. После окончания выступлений Талахадзе сообщил, что немного огорчен, поскольку из-за травмы не смог установить на чемпионате Европы новый мировой рекорд.



«Конечно же, эмоции все же положительные, поскольку уже в третий раз я завоевал чемпионский титул. И все же, я немного огорчен. Я не смог показать все, что хотел, поскольку у меня травма, но и она скоро пройдет. В 2019 году чемпионат Европы будет проходить в Батуми, там я покажу лучшие результаты. Также я хочу посвятить свою победу моим болельщикам, всей Грузии и 100-летию независимости Грузии», — сказал Талахадзе в эфире Первого канала ОВГ.



Напомним, в прошлом году Лаша Талахадзе завоевал первое место на чемпионате мира в Анахайме, обновив два собственных мировых рекорда (477 кг), а в 2016 году стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (473 кг). Кроме того, Талахадзе является автором трех мировых рекордов.















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