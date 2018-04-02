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В Грузии увеличиваются случаи интравенного потребления наркотиков- отчет Госдепа США


02.04.2018   11:19
Государственный департамент США опубликовал отчет по вопросам борьбы с наркотиками, в котором рассматриваются 70 стран, в том числе Грузия.

В отчете сказано:

"В 2017 году власть Грузии не зафиксировала случаев изъятия незаконных наркотиков в большом количестве. Правительство Грузии и неправительственные организации отмечают, что наркопотребителей около 50 000. Метадон, героин, и бупренорфин являются самыми распространенными наркотиками в Грузии, и случаи внутривенного потребления наркотиков увеличиваются. Исследование 2017 года показало рост потребления наркотиков среди молодежи, зафиксирован рост потребления марихуаны на 11%.

В отчете также сказано, что для борьбы с транснациональным организованным преступлением Грузия направила атташе полиции в 13 стран, чтобы содействовать расследованиям.

А также заострили внимание на вопрос отмывания денег, связанных с наркопреступлением. В то же время сказано, что расследование по делам наркотиков, вымогательства, оружия массового поражения, трефикинга, проституции, и контрабанды редко включает финансовые компоненты.

"Прокуроры и правоохранительные органы Грузии должны обратить больше внимания выявлению связей между организованным преступлением и отмыванием денег. С 1 января по 1октября 2017 года включительно по обвинению в отмывании денег зафиксировано 31 процессов и 8 обвинительных приговоров" - сказано в отчете.







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