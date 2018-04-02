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В Грузии по-прежнему есть проблемы с точки зрения защиты прав лиц с аутистическим спектром - омбудсмен


02.04.2018   12:09
2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В связи с этой датой Народный защитник Грузии Нино Ломджария распространяет заявление.

По словам омбудсмена, в 2018 году особое внимание уделено защите прав женщин и девочек с аутизмом, которые сталкиваются с множеством преград, в том числе и в процессе равной доступности образования и трудоустройства, реализации репродуктивных прав и принятия независимых решений.

В заявлении отмечается, что в Грузии остаются проблемы с точки зрения защиты прав лиц с аутистическим спектром. Вызовом остается нехватка программ и сервисов для детей с аутизмом, недостаточное количество медперсонала и квалификация. А изъяны в процессе получения инклюзивного образования и недостаточная поддержка затрудняют практическую реализацию прав детей с аутистическим спектром.

Народный защитник считает необходимым запланировать эффективные мероприятия в этом направлении и призывает государство, способствовать реализации прав и фундаментальных свобод всех лиц с аутизмом.






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