|
Часть сотрудников Батумского порта требует отставки директора
02.04.2018 12:12
Часть сотрудников Батумского порта требует отставки директора. Акция с этим требованием проходит в порту. Несколько участников митинга начали голодовку.
Сотрудники порта утверждают, что на предприятии проводится неафишируемая реорганизация, в результате чего ожидаются несправедливые увольнения персонала.
«Мы не прекратим голодовку до отставки директора», — сказал один из участников митинга.
Администрация порта подтверждает, что реорганизация действительно запланирована, но на данном этапе она касается только пенсионеров.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна