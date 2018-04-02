Часть сотрудников Батумского порта требует отставки директора

02.04.2018 12:12 Часть сотрудников Батумского порта требует отставки директора. Акция с этим требованием проходит в порту. Несколько участников митинга начали голодовку.



Сотрудники порта утверждают, что на предприятии проводится неафишируемая реорганизация, в результате чего ожидаются несправедливые увольнения персонала.



«Мы не прекратим голодовку до отставки директора», — сказал один из участников митинга.



Администрация порта подтверждает, что реорганизация действительно запланирована, но на данном этапе она касается только пенсионеров.















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