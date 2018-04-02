Милтон Хейг: «К нам приедет сильнейшая команда»

02.04.2018 14:46 В мае-июне 2018 года грузинские регбисты проведут четыре игры. В новейшей истории отечественного регби подобный случай был зафиксирован в 2013 году, когда после Кубка Тбилиси наша команда отправилась играть в Аргентину с "Ягуарами".



Традиционно в июне европейские команды едут на юг, и проводят тест-матчи в гостях. После перехода на новый этап развития, с 2016 года грузинские регбисты заняли свое место в этом календаре, и второй раз в текущем году отправятся в турне Океании.



За неделю до открытия летнего международного окна ученики Милтона Хейга сыграют в Тбилиси с "Французскими варварами". После Кубка Тбилиси, то есть с 2015 года это будет первый случай, когда наша команда летом предстанет перед своими болельщиками.



По словам Хейга, игра против французских звезд, команды варварского стиля принесет нашим регбистам большую пользу, особенно перед турне Океании. С другой стороны, грузинские болельщики своими глазами увидят на поле звезд мирового уровня:



"К нам приедет сильнейшая команда, укомплектованная из французских звезд. Я уверен, в составе "французских варваров" будет много таких регбистов с сильным опытом сборной. Будут и такие, которых отдаляет полшага до "ле ебле".



Это важно для наших игроков. У них будет шанс показать свою возможность против лучших игроков Франции. Не стоит забывать, что приезжает укомплектованная французскими регбистами известная сборная "варварского" стиля, которая играет регби, отличающийся от стиля топ-14, и делает акцент на свободный, стремительный регби, что будет испытанием для защиты сборной Грузии.



Прибытие "Французских варваров" будет большим праздником для грузинских болельщиков. У наших супер-болельщиков будет возможность своими глазами увидеть на поле звезд мирового регби, регби французского характера, и красивое зрелище".



Важно, что мы будем играть с "Французскими варварами" до открытия тест-матчей июня, что даст нам возможность лучше подготовится к турне островов Тихого Океана и Японии. Для нас, тренеров, это возможность раньше начать подготовку. Как правило, согласно 9-у положению "Всемирного регби", у нас есть возможность на некоторый период раньше до начала тест-матчей, на три дня вызвать кандидатов сборной. Эти трехдневные сборы мы проведем в Грузии, и в конце у нас будет игра со сборной командой весьма высокого уровня".



Хейг полагает, что по сравнению с прошлыми двумя годами Тонга и Фиджи встретят грузинских регбистов более мотивированные, и мы тоже должны лучше подготовится, чтобы повторить позапрошлогодний результат:



"Все команды, против которых мы играли, и особенно островитяне сейчас уже лучше понимают статус грузинского регби. Кубок мира 2015 года, турне Океании 2016 года, проведенный в Грузии в 2017 году чемпионат "Регби мира" в возрасте до 20 лет- все это является предпосылкой этого. Уже всем известно, что Грузия не "спящий великан из Восточной Европы", и она уже представляет достаточную силу в мировом регби как с точки зрения спортивного, так и оперирования регби.



Тонга, Фиджи, и Япония хорошо знают, что с какой бы командой не приехала к ним Грузия, это обязательно будет команда бойцов, которая легко не уступит. Соответственно, они будут готовиться к встрече с нами с большим усердием, чем раньше.



Два года назад островитяне думали, что Грузия хорошая команда, но даже после прохождения такого большого расстояния ее не до конца воспринимали как серьезную угрозу, чем мы хорошо воспользовались, и создали историю. На этот раз они не будут так к нам относиться, и я готов сделать ставку до последнего лари, что в текущем году они встретят нас особенно подготовленными, чтобы повернуть стол в свою пользу.



И это очень хорошо для нас, поскольку мы тоже должны особенно подготовиться, и это именно то, к чему мы стремимся последние годы - стать лучше. Мы стоим перед трудным и необходимым вызовом, что поднимет нас на еще более высокий уровень".



В связи с планировкой будущей игры, и ее значением Хейг говорит:



"Когда мы рассматривали с Джейми Джозефом (главный тренер Японии) возможность этой игры, для нас было важно, чтобы это была некая репетиция перед Кубком мира, и японцы очень помогли нам. Возможно, не все совпадает во времени, но мы будем жить в той же гостинице, в которой остановимся в 2019 году, и будем играть на том стадионе, где на Кубке мира должны встретиться с Уэльсом.



Летом в Японии очень жарко, и влажность будет высокая, но ребята ознакомятся со средой, сложностями, которые нам придется преодолеть в будущем году. Пройти такую репетицию пожелала бы любая сборная мира. Это буде очень хороший тест-матч для игроков, и громадный опыт для менеджмента.



Кроме того, я уже семь лет являюсь тренером грузинских регбистов, и за тот период Япония три раза приезжала в Тбилиси, было необходимо поехать в Японию с ответным визитом, это выражение уважения.



Не говоря ни о чем другом, Япония занимает 11-е место в рейтинге, мы на 12-м, и эта встреча важна также с данной точки зрения. Япония и Грузия команды разного стиля. Мы стараемся играть новым стилем, но одно из сильных наших оружий в статистике, и сильная игра в налегании. Япония придает преимущество более широкому, бегающему, ориентированному на пас быстрому регби. Именно этот отличающийся стиль был причиной того, что во время тренера Эдди Джонсона мы так часто играли с Японией.



Хейг рад, что мы будем играть в заключительной встрече тест-серии с Японией:



"Если бы в 2016 году мы допустили на две ошибки меньше с Японией, мы обязательно выиграли бы игру. То, что соперник использовал наши ошибки, говорит об их силе. Давайте признаемся, в том матче Япония была подготовлена лучше нас. У нас эта игра осталась в памяти, и хорошо, что на этот раз мы встретим Японию более подготовленными, поскольку до того сыграем с "Французскими варварами" и островитянами".

















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