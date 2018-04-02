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Грузины ограбили офис денежных переводов, принадлежащий соотечественникам в Италии


02.04.2018   16:01
Грузины ограбили офис денежных переводов, принадлежащий грузинам в итальянском городе Бари. Происшествие случилось первого апреля на площади Моро в 17:30 по местному времени.

Как заявил Первому каналу владелец компании «Интел экспресс», на офис напали грузины, которые были без масок.

По его словам, на месте происшествия сотрудники офиса оказали сопротивление нападавшим, однако двум злоумышленникам все же удалось похитить несколько сотен евро. Сотрудники компании смогли опознать грабителей.






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