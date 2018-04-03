ГЖД назначит дополнительные рейсы на Пасху

03.04.2018 11:41 Из-за возросшего количества пассажиров в связи со светлым праздником Воскресения Христова "Железная дорога Грузии" назначает дополнительные рейсы поездов.



5,6,7,9, и 10 апреля (#808/807) двухэтажный электропоезд «Штадлер» из четырех вагонов будет передвигаться в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси по новому расписанию. Поезд отправится из тбилисского центрального вокзала в 10:30, приедет в Батуми в 15:30 часов. Из Батуми выйдет в 17:00 часов и приедет в Тбилиси в 22:03.



Дополнительный рейс будет назначен также в направлении Тбилиси-Сенаки-Тбилиси. В частности, 5, 6, 7, 9, и 10 апреля электропоезд (#878) из четырех вагонов отправится из Центрального вокзала Тбилиси в 8:50, прибудет в Сенаки в 13:08 часов. А из Сенаки (#877) отправится в 19:45 и прибудет в Тбилиси в 23:59.



Билеты на поезд можете купить в кассах "ЖД Грузии", в банкоматах, на веб-странице железной дороги, и с помощью аппликации, специально созданной для смартфонов (Georgian Railway Tickets).

















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