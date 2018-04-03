Более 300 мероприятий будут проведены в рамках Check in Georgia в этом году

03.04.2018 12:57 В этом году в рамках Check in Georgia состоятся более 300 мероприятий. Об этом заявил руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе.



По словам Чоговадзе, в ближайшем будущем Black Sea Arena обнародует список тех звезд, которые приедут в Грузию и проведут концерты.



«Для проекта выделено 20 миллионов лари. 6 миллионов из них Национальная администрация туризма выдаст в виде субсидий для разных фестивалей и проектов. Около 13,2 млн лари освоит Black Sea Arena. Они в ближайшем будущем обнародуют список тех звезд, которые приедут в Грузию и проведут концерты», — заявил Георгий Чоговадзе.



По словам Чоговадзе, черноморский летний сезон откроется в мае.















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