Тбилисскому центру неотложной медицинской помощи передали десять новых автомобилей

03.04.2018 14:27 Тбилисскому центру неотложной медицинской помощи передали десять новых автомобилей марки «Фиат», для чего было выделено 870 тыс. лари.



Как отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе, новые автомобили оснащены новейшей аппаратурой для оказания неотложной помощи и полностью соответствуют современным европейским стандартам.



«Тбилисскому центру неотложной медицинской помощи передали десять новых автомобилей, но этого недостаточно. В будущем году нами запланирована покупка еще 70-ти автомобилей. Это делается для того, чтобы улучшить сервис неотложной помощи. Я хотел бы, чтобы никому никогда не понадобилось бы вызывать бригаду скорой помощи, хотя сервис будет на высоком уровне по всем направлениям», — сказал Каладзе.















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