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Грузия официально присоединилась к инициативе Года культурного наследия


03.04.2018   14:28
По инициативе Еврокомиссии и Европарламента, 2018 год объявлен Годом культурного наследия.

По информации министерства культуры, Грузия официальна присоединилась к этой инициативе.

Как заявляют в министерстве культуры, будут подготовлены видеоролики, анимации, инфографики, планируются конференции под общей концепцией ЕС.

7 декабря на Европейском культурном форуме в Милане 2018 год был официально объявлен Европейским Годом культурного наследия. Он призван сакцентировать внимание на богатстве культурного наследия, его роли в формировании чувства общей идентичности и в будущем Европы.

Цель Года – повысить осведомленность о социальной и экономической важности культурного наследия. Тысячи акций и различных мероприятий помогут вовлечь в этот процесс самых разных людей. Задача – достучаться до максимально широкой аудитории, в том числе до детей и молодежи, местных сообществ и людей, которые далеки от культурной жизни, чтобы вызвать у них чувство сопричастности.






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