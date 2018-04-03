В Озургети продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный стихией

03.04.2018 16:03 В муниципалитете Озургети продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный району вчерашней стихией. Как сообщила пресс-секретарь мэрии Озургети Экатерина Мгеладзе, в муниципалитете действует режим чрезвычайной ситуации.



«К этому времени восстановлена подача электричества во всех селах. Что касается повреждения системы газораспределительной сети, то компания «Сокар» уже приступила к ремонтным работам и к концу дня газоснабжение будет возобновлено. Продолжается подсчет ущерба. Муниципалитет поможет пострадавшим строительными материалами», — заявила Мгеладзе.



















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