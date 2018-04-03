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Девдариани: Я выступаю против «Фейсбук»-суда и готов доказывать свою правду в суде


03.04.2018   16:03
Бывший директор неправительственной организации «Агентство гражданского развития» Звиад Девдариани готов сотрудничать с МВД, прокуратурой и аппаратом Народного защитника по обвинениям, высказанным в его адрес.

Сегодня Звиад Девдариани вместе с адвокатами провел пресс-конференцию и отметил, что последние две недели оказались самыми тяжелыми в его жизни.

«Это был тяжелый удар не только для меня, но и всей семьи, моих малолетних детей, которые находились под психологическим давлением. Я приношу им извинения за это. Начинаю правовую борьбу. Я готов сотрудничать с МВД, прокуратурой, аппаратом Народного защитника и доказывать свою правду в суде, вести тяжбу для защиты своих конституционных прав и личной жизни. Я не борюсь, чтобы победить кого-то, моя цель – выявить и установить истину. Я выступаю против «Фейсбук»-суда, решением которого, безо всяких доказательств, я оказался осужденным и обвиняемым с их стороны», — отметил Звиад Девдариани.

Звиад Девдариани снял кандидатуру в члены попечительского совета Общественного вещателя после того, как «Женское движение» обвинило его в сексуальном притеснении, и покинул должность директора неправительственной организации «Агентство гражданского развития».






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