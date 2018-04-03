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Посольство Италии в Грузии проведет четыре выставки в рамках Check in Georgia
03.04.2018 16:06
Посольство Италии в Грузии проведет четыре выставки в рамках Check in Georgia, — информацию об этом распространяют посольство Италии в Грузии и Национальный мужей.
Выставку «Графика эпохи Возрождения» — до 50 работ в графическом дизайне из Туринского королевского музея доставят в Тбилиси предположительно в мае. Среди авторов – Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Боттичелли, Брамантино, Синель, Вазари, Пинтиники и другие.
Вторая выставка — «Тициан, мастер красок» принадлежит «Галерее Академия». В этом же музее хранится богатая коллекция венецианского искусства (Беллини, Карпачо, Джорджоне, Веронезе, Тинторетто, Тициан, Гуарди, Белотто, Лонг).
Еще одна выставка – «Бернин и римский Барокко». Выставка 50 значимых работ 17 века расположена в музее Барокко «Палаццо Киджи» близ Рима. Выставка объединяет работы Бернина, Кавалера д’Арпино, Маттиа Прети, Джачинто Бранди, Карло Маратта.
Выставка современного итальянского искусства Evidence. A New State of Art задумана Институтом визуальных искусств Гаруццо в Турине (IGAV). Она объединяет работы современных итальянских художников, в том числе Микеланджело, Пистолетто, Альберто Ди Фабио, Элизы Стрина, Эудженио Джилиберти, Луиджи Майнолфа и других.
Выставку в Национальном музее можно будет увидеть в течение всего года.
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