03.04.2018 16:06 Посольство Италии в Грузии проведет четыре выставки в рамках Check in Georgia, — информацию об этом распространяют посольство Италии в Грузии и Национальный мужей.



Выставку «Графика эпохи Возрождения» — до 50 работ в графическом дизайне из Туринского королевского музея доставят в Тбилиси предположительно в мае. Среди авторов – Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Боттичелли, Брамантино, Синель, Вазари, Пинтиники и другие.



Вторая выставка — «Тициан, мастер красок» принадлежит «Галерее Академия». В этом же музее хранится богатая коллекция венецианского искусства (Беллини, Карпачо, Джорджоне, Веронезе, Тинторетто, Тициан, Гуарди, Белотто, Лонг).



Еще одна выставка – «Бернин и римский Барокко». Выставка 50 значимых работ 17 века расположена в музее Барокко «Палаццо Киджи» близ Рима. Выставка объединяет работы Бернина, Кавалера д’Арпино, Маттиа Прети, Джачинто Бранди, Карло Маратта.



Выставка современного итальянского искусства Evidence. A New State of Art задумана Институтом визуальных искусств Гаруццо в Турине (IGAV). Она объединяет работы современных итальянских художников, в том числе Микеланджело, Пистолетто, Альберто Ди Фабио, Элизы Стрина, Эудженио Джилиберти, Луиджи Майнолфа и других.



