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GEM FEST отказали в аренде территории Анаклии


03.04.2018   17:30
Фестивалю электронной музыки GEM FEST отказали в аренде территории Анаклии-Ганмухури. Информацию распространяет министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

К Национальному агентству государственного имущества ведомства с заявлением обратился генеральный директор ООО «Джи Эм Эф» Давид Дамения и потребовал предоставить право на аренду земельного участка, который находится в собственности государства, для проведения фестиваля электронной музыки GEM FEST 2018.

В письме компании отмечалось, что проведение фестиваля планировалось с 9 по 12 августа, и большая часть билетов уже продана.

«Организаторам GEM FEST отправлен отказ на данное письмо. Также хотим отметить, что для нас непонятен процесс продажи билетов со стороны организаторов фестиваля без согласия владельца имущества, и считаем, что этот факт вызовет заблуждение пользователей», — заявил в разговоре с «Моамбе» представитель пресс-службы министерства.

Что касается запланированных в туристической зоне Анаклия-Ганмухури мероприятий, по информации министерства экономики, в этом году в рамках Check in Georgia, там запланированы музыкальные фестивали.

Основатель музыкального фестиваля GEM FEST Георгий Сигуа сегодня утром распространил информацию, что фестиваль пройдет 9-12 августа и традиционно, состоится на территории Анаклия-Ганмухури.






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