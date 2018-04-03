Семь стран претендуют на проведение зимней Олимпиады-2026

03.04.2018 18:00 За право провести Игры-2026 будут бороться: Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина-д’Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Швейцария (Сьон) и Турция (Эрзурум).



«Я горячо приветствую интерес городов и олимпийских комитетов к организации зимней Олимпиады. Наша цель не просто получить рекордное количество кандидатов, но выбрать лучшую столицу зимних Игр для лучших спортсменов в мире», — заявил глава МОК Томас Бах.



Выборы города-хозяина ОИ-2028 пройдут в сентябре 2019 года.















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