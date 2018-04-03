Центру скорой медицинской помощи Тбилиси передали новые автомобили

03.04.2018 18:13 В Центре скорой медицинской помощи Тбилиси продолжается процесс обновления транспортного парка. Центру передали 10 новейших автомашины марки "Фиат", которые сменили устаревшие машины.



Новые машины скорой помощи осмотрели мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с заместителем мэра Софьей Хунцария, директором Центра скорой медицинской помощи Макай Гварамия, и председателем комитета здравоохранения и социальных вопросов городского собрания Георгием Бирбичадзе.



По заявлению Кахи Каладзе, в будущем году запланировано купить еще 70 новые автомашины.



"Сегодня Центру неотложной медицинской помощи Тбилиси передадут десять новых автомашины. Этого, разумеется, недостаточно. В будущем году у нас запланировано купить 70 новых автомашины. Это для того, чтобы улучшить сервис. Разумеется, я бы хотел, чтобы никому не понадобилось вызывать скорую медицинскую помощь, но сервис будет высокого уровня"- заявил Каха Каладзе.



Новые автомобили оснащены оборудованием, необходимым для неотложной медицинской помощи, и полностью соответствуют современным европейским стандартам.



На сегодня автопарк Центра скорой медицинской помощи Тбилиси насчитывает 97 спецмашин, оснащенных по медицинским правилам международных стандартов.

















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