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Суд признал виновными участников нападения на инкассаторов в Кутаиси


03.04.2018   21:50
Кутаисский городской суд признал виновными трех человек в разбойном нападении на сотрудников компании Nova Technology, занимающейся разработкой и оперированием аппаратов быстрого зачисления. Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии.

Одного обвиняемого суд приговорил к восьми годам тюрьмы, второго — к девяти, а третьего — к 10.

В июне 2017 года обвиняемые, вооруженные огнестрельным оружием, в городе Кутаиси на улице 26 мая напали на инкассаторов компании, отняли у них автомобиль марки Renault Clio и 102 тысячи лари (более 40 тысяч долларов), которые они в тот момент перевозили, и скрылись с места преступления.

Обвиняемых удалось задержать на третий день после случившегося. Дело расследовалось по статье «разбой, совершенный группой лиц против транспортного средства в целях завладения вещью в крупном размере», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.






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