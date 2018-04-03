Суд признал виновными участников нападения на инкассаторов в Кутаиси

03.04.2018 21:50 Кутаисский городской суд признал виновными трех человек в разбойном нападении на сотрудников компании Nova Technology, занимающейся разработкой и оперированием аппаратов быстрого зачисления. Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии.



Одного обвиняемого суд приговорил к восьми годам тюрьмы, второго — к девяти, а третьего — к 10.



В июне 2017 года обвиняемые, вооруженные огнестрельным оружием, в городе Кутаиси на улице 26 мая напали на инкассаторов компании, отняли у них автомобиль марки Renault Clio и 102 тысячи лари (более 40 тысяч долларов), которые они в тот момент перевозили, и скрылись с места преступления.



Обвиняемых удалось задержать на третий день после случившегося. Дело расследовалось по статье «разбой, совершенный группой лиц против транспортного средства в целях завладения вещью в крупном размере», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.















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