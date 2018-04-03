|
Суд признал виновными участников нападения на инкассаторов в Кутаиси
03.04.2018 21:50
Кутаисский городской суд признал виновными трех человек в разбойном нападении на сотрудников компании Nova Technology, занимающейся разработкой и оперированием аппаратов быстрого зачисления. Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии.
Одного обвиняемого суд приговорил к восьми годам тюрьмы, второго — к девяти, а третьего — к 10.
В июне 2017 года обвиняемые, вооруженные огнестрельным оружием, в городе Кутаиси на улице 26 мая напали на инкассаторов компании, отняли у них автомобиль марки Renault Clio и 102 тысячи лари (более 40 тысяч долларов), которые они в тот момент перевозили, и скрылись с места преступления.
Обвиняемых удалось задержать на третий день после случившегося. Дело расследовалось по статье «разбой, совершенный группой лиц против транспортного средства в целях завладения вещью в крупном размере», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна