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«Россия оккупант» - активисты рассказывали туристам в аэропорту об Арчиле Татунашвили и Гиге Отхозория


04.04.2018   11:28
"Россия оккупант" - стикеры с этими надписями молодые люди поздно ночью прикрепили на чемоданы пассажиров аэропорта.

По словам молодежи, акция преследует целью, чтобы информацию о незаконных действиях России, об оккупации территорий Грузии узнал весь мир. Представители гражданского общества рассказывали уезжающим из Тбилиси туристам о гражданах Грузии Арчиле Татунашвили и Гиге Отхозория, убитых Россией и оккупационным режимом.

Почти все они согласились на использование стикера.

"Я впервые в Грузии. До того, как приехать сюда, я ничего не знал о российской оккупации, но сейчас я все узнал. Я поддерживаю Грузию в борьбе против оккупации, и обязательно отвезу стикер в Пакистан"- говорит турист из Пакистана Номан Сеин.

По словам Созара Субари, он заострил внимание на обновление той базы в министерстве, которая касается недвижимости беженцев, существующей на оккупированных территориях.







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