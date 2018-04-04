В Грузии напомнили о штрафе за поджог покрышек на праздник Чиакоконоба

04.04.2018 12:00 Министерство окружающей среды напоминает жителям Грузии о запрете на поджог автомобильных покрышек и изделий из пластмассы на праздник Чиакоконоба.



Сегодня, в среду Страстной недели, во многих регионах и в столице Грузии молодые люди будут жечь костры и перепрыгивать через них. Эта старинная традиция — часть языческого праздника Чиакоконоба, на который принято разжигать костры, перепрыгивать через них, петь песни. Считается, что таким образом участники ритуала очищаются от злых духов.



Министерство обеспокоено тем, что для разжигания больших костров зачастую используют автомобильные покрышки и пластиковый материал, в результате чего выделяются опасные для окружающей среды и здоровья человека токсичные и канцерогенные вещества.



Министерство окружающей среды напоминает, что поджог отходов любого типа в открытом пространстве запрещен и наказывается штрафом от 200 до 500 лари (от 80 до 200 долларов).

В ведомстве отмечают, что поджог покрышек и пластиковых материалов наносит серьезный ущерб окружающей среде и сильно загрязняет воздух.



«Во время сжигания резиновых шин, листьев и пластиковых материалов выделяются опасные, токсичные, канцерогенные вещества и газы, которые опасны для окружающей среды и здоровья человека. Создается угроза здоровью населения, особенно детей, которые принимают активное участие в ритуале», — говорится в сообщении ведомства.



С этой точки зрения особенно опасны резиновые шины — в процессе сжигания 1 тонны резиновых шин в атмосферу выделяется 270 кг. копоти и 450 кг. разных токсических газов, — отмечают в министерстве.



"Новости-Грузия"











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