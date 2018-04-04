Служба школьных приставов сможет использовать металлодетекторы

04.04.2018 15:24 В целях улучшения обеспечения безопасности учеников и повышения эффективности работы института школьных приставов, в закон «Об общем образовании» входят поправки.



Согласно проекту, будет утверждено правило координации и обмена информацией между министерством образования, МВД и службой школьных приставов. Обязательным становится установка видеокамер на внутреннем и внешнем периметре школы.



У школьного пристава должно быть профессиональное и высшее образование. Его возраст должен быть не менее 21 года.



Вместе с тем, понятие «личный досмотр» меняется на «бесконтактный поверхностный осмотр», что подразумевает проверку ученика металлодетектором в целях обнаружения запрещенного предмета. Процедура обязательно проводится в присутствии представителя школы. Кроме того, школьный пристав будет обязан составить письменный протокол о мероприятиях, использованных в отношении ученика. Цель этого – защита прав учеников.



Проект поправок утвердили на сегодняшнем заседании правительства. В ближайшем будущем он будет направлен парламенту.















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