Ниния Какабадзе стала еще одним членом попечительского совета ОВГ

04.04.2018 16:23 Медиа-эксперт Ниния Какабадзе стала еще одним членом попечительского совета ОВГ.



Голосование по кандидатуре Какабадзе было проведено на сегодняшнем пленароном заседании парламента.



Согласно результатам голосования, Нинию Какабадзе поддержали 55 депутатов, против выступили 12.



Кандидатура Какабадзе в попечительский совет Общственного вещателя была представлена «Европейской Грузией».



Сегодня же парламент утвердил членом попечительского совета ОВГ Изабеллу Осипову.















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