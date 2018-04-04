Парламент утвердил Изабеллу Осипову членом попечительского совета Общественного вещателя

04.04.2018 16:31 Парламент Грузии утвердил Изабеллу Осипову членом попечительского совета Общественного вещателя 93 голосами единогласно.



Изабеллу Осипову кандидатом в попечительский совет Общественного вещателя парламенту Грузии представила Народный защитник Нино Ломджария.



Изначально, Народный защитник Нино Ломджария представила экс-главу неправительственной организации «Агентство гражданского развития» (SiDA) Звиада Девдариани. Однако после того, как «Женское движение» обвинило его в сексуальном притеснении, Девдариани снял кандидатуру.















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