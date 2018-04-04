Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент утвердил Изабеллу Осипову членом попечительского совета Общественного вещателя


04.04.2018   16:31
Парламент Грузии утвердил Изабеллу Осипову членом попечительского совета Общественного вещателя 93 голосами единогласно.

Изабеллу Осипову кандидатом в попечительский совет Общественного вещателя парламенту Грузии представила Народный защитник Нино Ломджария.

Изначально, Народный защитник Нино Ломджария представила экс-главу неправительственной организации «Агентство гражданского развития» (SiDA) Звиада Девдариани. Однако после того, как «Женское движение» обвинило его в сексуальном притеснении, Девдариани снял кандидатуру.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии подорожали продукты и коммунальные услуги
Forbes включил Тбилиси в список лучших туристических направлений
Iran Air начинает летать в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Оккупация территорий Грузии представляет главную угрозу для государства - СГБ
Кинематографистов всего мира призвали не нарушать законодательство Грузии
Венесуэльская оппозиция выступает за отмену признания Абхазии и Цхинвальского региона
Путин сменил наместника в оккупированной Абхазии
Почему участились «частные визиты» в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бывшему врио премьера Дагестана Гамидову предъявлено новое обвинение
Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан
В Ереване совершен вооруженный налет на финансовое учреждение
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна