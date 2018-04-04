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Для государственных ведомств больше не смогут покупать машины черного цвета
04.04.2018 20:08
В ходе обновления автопарка, для государственных ведомств больше не смогут покупать машины черного цвета. Постановление правительства было издано 30 марта.
Документ об изменениях в постановление правительства Грузии #121 от 6 февраля 2014 года «Об утверждении правила распределения, квалификации государственного автопарка и закупке или замене служебной автомашины» подписывает премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
К преамбуле приложения к постановлению добавился подпункт «Е», в котором написано: «Закупаемый автомобиль всех классом может быть любого цвета, кроме черного».
Кроме того, в постановлении говорится, что все ведомства, в том числе и органы местного самоуправления, в ходе закупки служебного автомобиля должны принимать нормативный акт согласно правилу и принципам, определенным этим постановлением.
Министерства должны представить правительству план обновления автопарка до 25 апреля.
Вместе с тем, органы местного самоуправления до 15 мая должны передать агентству обслуживания министерства финансов автомобили, которые не подлежать ремонту.
В начале февраля премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что когда начнется разговор об обновлении автопарка, необходимо отказаться от черного цвета.
«Думаю, что пришло время завершить в Грузии эпоху черных «джипов», так как это всех раздражает, и не буду скрывать, что и меня тоже. Эта укорененная практика и думаю, что речь пойдет о смене автопарка», — заявил премьер.
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