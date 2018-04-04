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В Грузии усилят эффективность работы школьных приставов


04.04.2018   20:25
В закон «Об общем образовании» входят изменения, которые направлены на повышение эффективности работы школьных приставов.

Проект изменений совместно разработали министерства внутренних дел Грузии и образования и науки. Сегодня он был утвержден на заседании правительства Грузии и в ближайшее время будет направлен в парламент страны.

Согласно проекту, будет утверждено правило обмена информацией между министерством образования, министерством внутренних дел и службой школьных приставов.

Также вводится правило обязательной установки камер видеонаблюдения как внутри школы, так и снаружи учебного заведения.

Меняются и требования к кандидатам на место школьных приставов. Вместе с общим образованием они должны иметь профессиональное или высшее образование. Возраст школьного пристава должен быть не меньше 21 года.

На подготовительных курсах школьных приставов вместе с другими компонентами обучения предусмотрена и физическая и практическая подготовка.

Процедура «личного осмотра» школьников будет изменена на «поверхностный неконтактный осмотр», что предусматривает проверку ученика с помощью металлодетектора для обнаружения запрещенных предметов. Данную процедуру пристав обязан проводить в присутствии педагога.
Еще одно новшество, направленное на защиту прав школьника — пристав будет обязан составить письменный протокол о мероприятиях, осуществленных в отношении ученика.

Вопрос об ужесточении мер безопасности в школах и усилении роли школьного пристава стал актуальным после случая с поножовщином между старшеклассниками в декабре 2017 года. Массовая драка произошла на улице Хорава в Тбилиси, неподалеку от публичной школы. Смертельные ножевые ранения получили 16-летние Леван Дадунашвили и Давид Саларидзе. Дадунашвили скончался на месте, а Саларидзе – в больнице.






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