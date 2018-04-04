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Лондонский V международный фестиваль грузинских фильмов посвятят 100-летию независимости Грузии


04.04.2018   21:14
Лондонский V международный фестиваль грузинских фильмов посвятят 100-летию независимости Грузии. Информацию об этом распространяет министерство культуры и спорта Грузии.

Программа фестиваля состоит из самых громких грузинских фильмов последнего периода, выставок и музыкальных вечеров.

В рамках фестиваля состоится выставка «Грузинские киноафиши из Национального архива».

На фестивале будут показаны фильмы: «Моя счастливая семья», «Новая жизнь Гогиты», «Голубые горы», «Кресло», «Мой английский дед», «Я капля солнца на планете», «Чужой дом», «Евангелие от Анасирма», «Город солнца», «Деде», «Исповедь», «Когда земля легкая», «Страшная мать».

Запланированы и дискуссии с авторами фильмов.

По данным министерства, фестиваль будет проходить с первого по восьмое мая.






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