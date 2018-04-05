Сегодня православная церковь отмечает Великий Четверг

05.04.2018 10:19 Сегодня православный мир отмечает Великий Четверг, именуемый также Чистым. В связи с этим во всех храмах Грузии пройдет церковная служба.



Как сообщает патриархия Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илья II начнет торжественную службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы завтра в 10:00.



После службы пройдет чин омовения, во время которого патриарх омоет ноги 12 духовным лицам.

В 19:00 же соборе Пресвятой Троицы начнется чтение 12-ти Евангелий - отрывков из Нового Завета, повествующих о страданиях и Крестной смерти Спасителя.



Великий Четверг – особый день Великой Седмицы. В этот день в богослужении вспоминают четыре важнейших евангельских события: Тайная Вечеря, омовение Господом ног ученикам Своим в знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитва Спасителя в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Великий пост в этом году начался 19 февраля и продлится он до 8 апреля - Светлого праздника Воскресения Христова.















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