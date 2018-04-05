|
Сегодня православная церковь отмечает Великий Четверг
05.04.2018 10:19
Сегодня православный мир отмечает Великий Четверг, именуемый также Чистым. В связи с этим во всех храмах Грузии пройдет церковная служба.
Как сообщает патриархия Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илья II начнет торжественную службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы завтра в 10:00.
После службы пройдет чин омовения, во время которого патриарх омоет ноги 12 духовным лицам.
В 19:00 же соборе Пресвятой Троицы начнется чтение 12-ти Евангелий - отрывков из Нового Завета, повествующих о страданиях и Крестной смерти Спасителя.
Великий Четверг – особый день Великой Седмицы. В этот день в богослужении вспоминают четыре важнейших евангельских события: Тайная Вечеря, омовение Господом ног ученикам Своим в знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитва Спасителя в Гефсиманском саду и предательство Иуды.
Великий пост в этом году начался 19 февраля и продлится он до 8 апреля - Светлого праздника Воскресения Христова.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна