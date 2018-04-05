Получение из России копий 11 грузинских фильмов Грузии обойдется 112 000 долларов

05.04.2018 11:46 Грузии получение копий 11 грузинских фильмов, хранящихся в "Госфильмфонде" в России, обойдется в 112 000 долларов.



Процесс изготовления копий из начальных киноматериалов "Госфильмфонда" уже начался, для чего "Национальный центр кинематографии Грузии" требует упрощенной закупки на 111 761,5 долларов США.



На эту сумму будут сделаны и возвращены на родину копии 11 фильмов ("Любовь с первого взгляда", "Мяч на поле", "Первая ласточка", "Белый караван", "Невероятная выставка", "Мольба", "Грузинская хроника XIX века", "Нейлоновая елка", "Под одним небом").



Следует отметить, что в советский период, в 1921-1991 годы оригиналы созданных в Грузии фильмов отправлялись и хранились в хранилище фильмов Российской Федерации- "Госфильмфонде". Эти фильмы до сих пор хранятся в российском хранилище фильмов, и именно у него есть эксклюзивное право изготовить копии из начальных материалов фильмов.

















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