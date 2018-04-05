В пасхальные дни к кладбищам будут ездить бесплатные автобусы

05.04.2018 12:26 По решению мэрии столицы, 8 и 9 апреля с 08:00 утра до 20:00 вечера к тбилисским кладбищам будут ездить бесплатные автобусы.



По информации мэрии Тбилиси, муниципальный транспорт доставит пассажиров к кладбищам Мухатгверди и Вашлиджвари со станции метро «Дидубе», к кладбищам на Кукия и Сабуртало – с Вокзальной площади и площади Коте Марджанишвили, к кладбищу на Тбилисском море – со станции метро «Сараджишвили», а автобусы, которые будут ездить на Верийской кладбище остановятся у 25-ого корпуса на улице Додо Чичинадзе, а автобусы к кладбищам Варкетили будут отправляться со станции метро «Варкетили» и десятого квартала улицы Шуамта.



Кроме того, в связи с праздником Пасхи, 7 апреля с 23:00 работа метро будет продлена и граждане смогут бесплатно пользоваться подземным транспортом до 04:00 утра 8 апреля.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

