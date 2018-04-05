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Глава профсоюзов: 99% причин происшествий на предприятиях Грузии – неосторожность и отсутствие стандартов


05.04.2018   13:24
По словам председателя профсоюзов Грузии Ираклия Петриашвили, 99% причин происшествий на предприятиях Грузии случаются по неосторожности и из – за отсутствие стандартов.

Как заявил Ираклий Петриашвили, до сих пор неизвестно, что вызвало трагедию на шахте Миндели в Ткибули – природный катаклизм или неосторожность.

По его словам, он собирается посетить место инцидента и надеется, что руководство шахты допустит представителей профсоюза для изучения ситуации на месте происшествия.

«На этом этапе у нас есть информация об том, что сошла горная масса и создавшаяся в результате воздушная масса отбросила людей. Реально ответить на вопросы в связи с инцидентом мы сможем только после осмотра места происшествия. Это правда может быть результатом природного катаклизма, а также можем иметь дело с неосторожностью шахтеров. Необходимо, чтобы нас допустили на место катастрофы. Были случаи, когда нас не допускали на место инцидента, как тогда, когда в Ткибули погибли четыре шахтера. Надеюсь, что подобного не повторится», — заявил Ираклий Петриашвили.

По информации министерства здравоохранения, двое из троих шахтеров, пострадавших в результате происшествия в Ткибули, доставлены в Кутаисскую интервенционную клинику.

По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.






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