Бахтадзе: Причины, вызвавшие трагедию в Ткибули, нужно выяснить вовремя

05.04.2018 14:21 Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе приносит соболезнования членам семей шахтеров, погибших в шахте Миндели.



По его словам, причины трагедии нужно выяснить вовремя.



«Хочу принести соболезнования семьям наших погибших граждан. В Ткибули произошла огромная трагедия и ее причины нужно выяснить вовремя», — заявил министр финансов.



Шесть человек стали жертвами несчастного случая в шахте Миндели в Ткибули. Трое шахтеров пострадали. Они доставлены в больницу.



По информации министерства здравоохранения, двое из троих шахтеров, пострадавших в результате происшествия в Ткибули, доставлены в Кутаисскую интервенционную клинику.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

