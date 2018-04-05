Софо Киладзе и Дмитрий Цкитишвили встретились с администрацией «Грузугля»

05.04.2018 14:32 Председатель парламентского комитета по защите прав человека Софо Киладзе и член парламентского комитета по международным отношениям Дмитрий Цкитишвили прибыли в Ткибули.



Депутаты встретились с администрацией «Грузугля». По их словам, необходимо осуществить реформы, чтобы избежать подобных случаев в будущем.



«В течение многих лет в этой сфере не проходили нужные и необходимые реформы. В условиях наших властей, мы уже провели две важные реформы, однако необходима следующая волна реформ, чтобы бы мы не только реагировали на случившиеся факты, но и проводили необходимые превентивные мероприятия во избежание подобных случаев», — заявила Софо Киладзе.



А по словам Дмитрия Цкитишвили, если по завершении расследования будет выявлено преступное действие со стороны кого-либо, виновники будут наказаны по всей строгости закона.



Шесть человек стали жертвами несчастного случая в шахте Миндели в Ткибули. Трое шахтеров пострадали. Они доставлены в больницу.



По информации министерства здравоохранения, двое из троих шахтеров, пострадавших в результате происшествия в Ткибули, доставлены в Кутаисскую интервенционную клинику.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

