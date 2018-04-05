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Илия Второй: Великий Четверг - тот благословенный день, когда Господь причастил своих учеников кровью и


05.04.2018   18:05
Католикос – Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй поздравил прихожан с Великим Четвергом.

«Всех поздравляю с этим великим нем. Великий Четверг является тем благословенным днем, когда Господь собрав своих ближайших учеников, дал им вино и преломил хлеб для них со словами: «Приимите, ядите, это Тело Мое за вас предаваемое, и Кровь Моя, за вас изливаемая». Это тот день, когда Господь омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Я вспоминаю, как в этот день меня возвели в дьяконы и это был необычайный праздник души, меня благословил Святейший и Блаженнейший Мелхиседек Третий», — сказал Илия Второй.

По словам Святейшего, в субботу отмечается Благовещение и этот редкий случай, когда этот праздник совпадает с днем перед Пасхой.






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