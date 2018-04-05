6 апреля в Грузии объявлено днем траура

05.04.2018 19:37 Решением правительства, 6 апреля в Грузии объявлено днем траура. Информацию об этом распространяет администрация правительства.



В результате случившейся трагедии на шахте Миндели, в честь памяти погибших, 6 апреля на всех административных зданиях будут приспущены государственные флаги.



Шесть человек погибли в шахте Миндели на рассвете, трое пострадали.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.















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