Состояние пострадавших в шахте Миндели стабильное

05.04.2018 19:48 Все трое шахтеров, пострадавших в шахте Миндели находятся в региональной клинике Имерети.



Состояние одного из пострадавших, Мурмана Ашотия тяжелое.



Что касается двух пострадавших, его состояние стабильное, однако они вновь остаются под наблюдением врачей.



Шесть человек стали жертвами несчастного случая в шахте Миндели в Ткибули. Трое шахтеров пострадали. Они доставлены в больницу.



По информации министерства здравоохранения, двое из троих шахтеров, пострадавших в результате происшествия в Ткибули, доставлены в Кутаисскую интервенционную клинику.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.















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