Национальная сборная Грузии примет участие в 52-ой Международной Менделеевской олимпиаде

05.04.2018 19:55 Национальная сборная Грузии примет участие в 52-ой Международной Менделеевской олимпиаде. Сборная отправится в Минск 23 апреля.



Первого апреля этого года, отборочный тур олимпиады состоялся в 42-ой физико-математической средней школе им. И.Н.Векуа.



В сборную Грузии вошли: Георгий Петриашвили, Давид Рижинашвили, Леван Годжиашвили, Саба Гогичаишвили.



Сборной будет руководить Тинатин Бутхузи.















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