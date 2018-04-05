|
Национальная сборная Грузии примет участие в 52-ой Международной Менделеевской олимпиаде
05.04.2018 19:55
Национальная сборная Грузии примет участие в 52-ой Международной Менделеевской олимпиаде. Сборная отправится в Минск 23 апреля.
Первого апреля этого года, отборочный тур олимпиады состоялся в 42-ой физико-математической средней школе им. И.Н.Векуа.
В сборную Грузии вошли: Георгий Петриашвили, Давид Рижинашвили, Леван Годжиашвили, Саба Гогичаишвили.
Сборной будет руководить Тинатин Бутхузи.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна