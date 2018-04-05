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Сборная Грузии по футзалу победила Англию со счетом 6:0


05.04.2018   21:28
Сборная Грузии по футзалу провела второй товарищеский матч с командой Англии и снова выиграла с большим счетом.

Игроки начали матч с минутны молчания из-за трагедии на шахте Миндели в Ткибули. Команда Автандила Асатиани выиграла первый матч 5:1. И в этот раз игра проходила с преимуществом сборной Грузии и первая половина матча завершилась со счетом 3:0. Все три мяча были забиты бразильскими игроками: Сими Сиотт сделал дубль, а третий гол в ворота гостей забил Ронинио.

«Крестоносцы» забили три мяча и во втором тайме — на этот раз забили грузинские игроки: Гия Никвашвили забил дважды, а Леван Кобаидзе зафиксировал счет на последней минуте, Грузия выиграла 6:0.






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