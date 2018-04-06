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Грузинские пилигримы в Иерусалиме сегодня пройдут путь Виа Долороза


06.04.2018   13:32
В Иерусалиме, грузинские пилигримы сегодня пройдут путь «Виа Долороза», т.е путь Иисуса Христа к месту распятия.

«Виа Долороза» (Дорога скорби ) путь протяженностью 600 метров, верующие 14 раз остановятся там, где останавливался Иисус, в том числе около Невельского храма — место, где Иисус испытал свое накание.

«Единая вера объединила сегодня на «Дороге скорби» людей различного происхождения и взглядов», — говорят странники.






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