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Грузинские пилигримы в Иерусалиме сегодня пройдут путь Виа Долороза
06.04.2018 13:32
В Иерусалиме, грузинские пилигримы сегодня пройдут путь «Виа Долороза», т.е путь Иисуса Христа к месту распятия.
«Виа Долороза» (Дорога скорби ) путь протяженностью 600 метров, верующие 14 раз остановятся там, где останавливался Иисус, в том числе около Невельского храма — место, где Иисус испытал свое накание.
«Единая вера объединила сегодня на «Дороге скорби» людей различного происхождения и взглядов», — говорят странники.
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