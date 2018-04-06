В день трагедии на шахте Миндели сейсмических толчков не наблюдалось

06.04.2018 13:54 «Трудовая служба сегодня еще раз посетит шахту Миндели, детально осмотрит место происшествия и после этого можно будет говорить, произошел или нет горный удар», — заявил представитель Трудовой службы министерства здравоохранения Ираклий Иобидзе.



По его словам, во время вчерашней проверки, из – за существовавших угроз, невозможно было подобраться до конкретного места.



«Сегодня рабочая группа еще раз соберется, департамент инспектирования труда и агентство технического надзора министерства экономики. Надеемся, что мы сможет добраться до конкретного места, где произошел несчастный случай, осмотрим его, изучим ситуацию, министерство экономики со своей стороны выполнит свою работу, мы по своей части проведем исследование», — заявил Ираклий Иобидзе.



По словам представителя трудовой инспекции, сейсмическая служба подтвердила, что что в день трагедии на шахте Миндели сейсмических толчков не наблюдалось.



Что касается вопроса, были ли соблюдены нормы безопасности, Иобидзе ответил, что они получили уже часть соответствующей документации от администрации и ожидают дополнительных документов, где будет детальная информация о нормах безопасности в шахте Миндели.



По словам Иобидзе, Трудовая инспекция сотрудничает с минэкономики и следственными органами, а также с Национальным бюро Самхараули, от которых ждет соответствующую информацию и после полного изучения дела будет составлен отчет.



По информации представителя трудовой инспекции, последнее инспектирование шахты Миндели было проведено в мае прошлого года, были зафиксированы различные нарушения и даны соответствующие рекомендации.



Шесть человек стали жертвами несчастного случая в шахте Миндели в Ткибули. Трое шахтеров пострадали. Они доставлены в больницу.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.



По решению правительства Грузии, 6 апреля в стране объявлено днем траура в память о шести шахтерах, погибших накануне в Ткибули.















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