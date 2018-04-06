Илия Второй: Без воли Божией ничего не происходит

06.04.2018 14:04 Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II распространяет письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Ткибули.



Письмо размещено на веб-странице патриархии Грузии.



«Велика наша сердечная боль в связи с недавно случившейся в Ткибульской шахте трагедии, жертвами которой стали шесть человек. Правда, без воли Божией ничего не происходит, однако нам стоит больше заботиться для защиты жизни человека. Возводим молитвы об упокоении душ погибших», — говорится в письме.















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