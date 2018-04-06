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Илия Второй: Без воли Божией ничего не происходит


06.04.2018   14:04
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II распространяет письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Ткибули.

Письмо размещено на веб-странице патриархии Грузии.

«Велика наша сердечная боль в связи с недавно случившейся в Ткибульской шахте трагедии, жертвами которой стали шесть человек. Правда, без воли Божией ничего не происходит, однако нам стоит больше заботиться для защиты жизни человека. Возводим молитвы об упокоении душ погибших», — говорится в письме.






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