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Илия Второй: Без воли Божией ничего не происходит
06.04.2018 14:04
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II распространяет письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Ткибули.
Письмо размещено на веб-странице патриархии Грузии.
«Велика наша сердечная боль в связи с недавно случившейся в Ткибульской шахте трагедии, жертвами которой стали шесть человек. Правда, без воли Божией ничего не происходит, однако нам стоит больше заботиться для защиты жизни человека. Возводим молитвы об упокоении душ погибших», — говорится в письме.
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