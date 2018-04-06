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Илия II совершил ритуал снятия тела Христова с креста в кафедральном соборе Пресвятой Троицы


06.04.2018   19:03
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II совершил ритуал снятия тела Христова с креста в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.

Плащаница останется в храме Пресвятой Троицы в течение трех неполных дней, столько же, сколько Христос находился в могиле до воскресения.

До начала Пасхальной литургии духовные лица возложат плащаницу на алтарь, где она будет оставаться до праздника Вознесения.

Во время службы в храме исполнялось песнопение о Иисусе, созданное на стихи Давида Гурамишвили. Также был прочитан канон на плач Пресвятой Богородицы.

Великая (Страстная) пятница — день скорби и поминовения для всех верующих, поскольку в этот день был распят Иисус Христос, принявший мученическую смерть на Кресте для искупления людских грехов.

Пост Страстной пятницы — самый строгий день Великого поста, который в 2018 году начался с 19 февраля и продлиться до 8 апреля включительно. Согласно церковным канонам в этот день нужно полностью воздержаться от пищи.

Служба Великой (Красной) пятницы полностью посвящена воспоминаниям о крестных страданиях Спасителя – Его распятии на Голгофе, мученической смерти, снятию с Креста и погребению. Эти события подробно описаны во всех четырех Евангелиях.

В Страстную пятницу во всех храмах служится Утреня, которая именуется «Двенадцатью Евангелиями», на посреди храма читаются двенадцать Евангельских чтений, начиная с последней беседы Спасителя с учениками на Тайной Вечери и кончая погребением Его в саду Иосифа Аримафейского и приставлением воинской стражи к Его гробу.

Великая пятница — день скорби и поминовения для всех верующих, когда все земное и бренное теряют свой смысл. В то же время, этот день насквозь пронизан грядущим чудом Воскрешения.






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