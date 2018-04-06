Илия II совершил ритуал снятия тела Христова с креста в кафедральном соборе Пресвятой Троицы

06.04.2018 19:03 Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II совершил ритуал снятия тела Христова с креста в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.



Плащаница останется в храме Пресвятой Троицы в течение трех неполных дней, столько же, сколько Христос находился в могиле до воскресения.



До начала Пасхальной литургии духовные лица возложат плащаницу на алтарь, где она будет оставаться до праздника Вознесения.



Во время службы в храме исполнялось песнопение о Иисусе, созданное на стихи Давида Гурамишвили. Также был прочитан канон на плач Пресвятой Богородицы.



Великая (Страстная) пятница — день скорби и поминовения для всех верующих, поскольку в этот день был распят Иисус Христос, принявший мученическую смерть на Кресте для искупления людских грехов.



Пост Страстной пятницы — самый строгий день Великого поста, который в 2018 году начался с 19 февраля и продлиться до 8 апреля включительно. Согласно церковным канонам в этот день нужно полностью воздержаться от пищи.



Служба Великой (Красной) пятницы полностью посвящена воспоминаниям о крестных страданиях Спасителя – Его распятии на Голгофе, мученической смерти, снятию с Креста и погребению. Эти события подробно описаны во всех четырех Евангелиях.



В Страстную пятницу во всех храмах служится Утреня, которая именуется «Двенадцатью Евангелиями», на посреди храма читаются двенадцать Евангельских чтений, начиная с последней беседы Спасителя с учениками на Тайной Вечери и кончая погребением Его в саду Иосифа Аримафейского и приставлением воинской стражи к Его гробу.



Великая пятница — день скорби и поминовения для всех верующих, когда все земное и бренное теряют свой смысл. В то же время, этот день насквозь пронизан грядущим чудом Воскрешения.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

