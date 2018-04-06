Несколько человек задержаны на акции «Аудитории 115»

06.04.2018 20:48 Несколько человек задержаны на акции «Аудитории 115». Участники демонстрации пытались перекрыть дорогу у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, в результате чего между членами «Аудитории 115» и правоохранителями произошло противостояние.



Члены «Аудитории 115» провели акцию под лозунгом «Солидарность с Ткибули». Они устроили шествие от первого корпуса ТГУ до здания парламента.



По словам одного из организаторов Левана Лоркипанидзе, участники акции требуют отставки министра экономики Грузии Дмитрия Кумсишвили и создания альтернативного плана развития Ткибули.















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