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Несколько человек задержаны на акции «Аудитории 115»
06.04.2018 20:48
Несколько человек задержаны на акции «Аудитории 115». Участники демонстрации пытались перекрыть дорогу у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, в результате чего между членами «Аудитории 115» и правоохранителями произошло противостояние.
Члены «Аудитории 115» провели акцию под лозунгом «Солидарность с Ткибули». Они устроили шествие от первого корпуса ТГУ до здания парламента.
По словам одного из организаторов Левана Лоркипанидзе, участники акции требуют отставки министра экономики Грузии Дмитрия Кумсишвили и создания альтернативного плана развития Ткибули.
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