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Православная церковь сегодня отмечает праздник Благовещения Пресвятой Богородицы


07.04.2018   11:44
Сегодня Православная церковь отмечает праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В связи с этим в храмах пройдет праздничная служба. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II начнет божественную литургию в Сионском соборе в 10:00.

Благовещение – это один из «двунадесятых» церковных праздников, установленный в память о возвещении архангелом Гавриилом Деве Марии о предстоящем рождении Иисуса.

Согласно Библии, Марии, молодой жене благочестивого старца Иосифа, явился «благовестник тайн Божиих» архангел Гавриил и известил её о грядущем чудесном, сверхъестественном рождении от нее Сына Божия, Спасителя мира. Он предрек ему имя – Иисус, что в переводе с еврейского и означает «Спаситель». Так благая весть (отсюда – Благовещение) о рождении Христа была возвещена миру.

В связи с тем, что Благовещение совпало со Страстной субботой, в этот день верующим разрешено употреблять в пищу растительное масло и вино.

В этом году Великий Пост начался 19 февраля и продлится он до 8 апреля, до праздника Светлого Христова Воскресения.






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