В Великую Субботу православная церковь отмечает погребение Иисуса Христа

07.04.2018 11:44 Сегодня, в Великую Субботу православная церковь отмечает погребение Иисуса Христа. В связи с этим в 06:00 вокруг храмов началось обнесение плащаницы – изображения на плате тела Иисуса Христа, снятого с креста. Святая плащаница обносится вокруг храма, а затем устанавливается в центре храма.



В Великую субботу Страстной недели православные верующие вспоминают телесное погребение и сошествие Христа в ад, откуда Он извел души праведников.



В этом году Великий Пост начался 19 февраля и продлится он до 8 апреля, до праздника Светлого Христова Воскресения.















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