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В Великую Субботу православная церковь отмечает погребение Иисуса Христа


07.04.2018   11:44
Сегодня, в Великую Субботу православная церковь отмечает погребение Иисуса Христа. В связи с этим в 06:00 вокруг храмов началось обнесение плащаницы – изображения на плате тела Иисуса Христа, снятого с креста. Святая плащаница обносится вокруг храма, а затем устанавливается в центре храма.

В Великую субботу Страстной недели православные верующие вспоминают телесное погребение и сошествие Христа в ад, откуда Он извел души праведников.

В этом году Великий Пост начался 19 февраля и продлится он до 8 апреля, до праздника Светлого Христова Воскресения.






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