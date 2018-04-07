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Сегодня с 23:00 часов до 04:00 часов 8 апреля метро будет обслуживать пассажиров бесплатно


07.04.2018   13:08
По решению столичной мэрии, 8 и 9 апреля, с 08:00 часов до 20:00 часов, муниципальные автобусы, следующие в направлении тбилисских кладбищ, будут обслуживать пассажиров бесплатно.

Муниципальный транспорт доставит пассажиров к кладбищам Мухатгверди и Вашлиджвари от станции метро «Дидубе», в направлении Кукия и Махата - от Вокзальной площади и площади Котэ Марджанишвили, в направлении Сабурталинского кладбища - от метро «Делиси», к кладбищу Тбилисского моря - от станции метро «Сараджишвили», кроме того, автобусы к кладбищу Вели, остановятся у корпуса №25 на улице Бесариона Чичинадзе, а в направлении кладбища Варкетили - от станции метро «Варкетили и из 10-го квартала улицы Шуамта. Автобусы будут останавливаться на улице Шуамта, у 15-го корпуса десятого квартала.

Кроме того, в связи с Пасхой 7 апреля работа Тбилисского метрополитена будет продлена и с 23:00 часов до 04:00 часов 8 апреля метро будет обслуживать пассажиров бесплатно.






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