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Благодатный огонь в Тбилиси будет доставлен в 23:55
07.04.2018 19:11
Благодатный огонь из Тель-Авива в Тбилиси будет доставлен в 23:55. Как сообщают в информационной службе столичного аэропорта, самолет из Тель-Авива прилетит в Тбилиси в 23:55.
Благодатный огонь привезут молельщики.
Благодатный огонь в аэропорту будут встречать духовные лица из различных храмов и прихожане. Из аэропорта Благодатный огонь повезут в кафедральный собор Пресвятой Троицы, где Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II совершит пасхальную литургию.
Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Троицы начнется в 23:00.
Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел сегодня в 15:17 по тбилисскому времени.
Традиция схождения Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня существует с третьего века нашей эры.
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