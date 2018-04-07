Благодатный огонь в Тбилиси будет доставлен в 23:55

07.04.2018 19:11 Благодатный огонь из Тель-Авива в Тбилиси будет доставлен в 23:55. Как сообщают в информационной службе столичного аэропорта, самолет из Тель-Авива прилетит в Тбилиси в 23:55.

Благодатный огонь привезут молельщики.



Благодатный огонь в аэропорту будут встречать духовные лица из различных храмов и прихожане. Из аэропорта Благодатный огонь повезут в кафедральный собор Пресвятой Троицы, где Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II совершит пасхальную литургию.



Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Троицы начнется в 23:00.



Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел сегодня в 15:17 по тбилисскому времени.

Традиция схождения Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня существует с третьего века нашей эры.















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