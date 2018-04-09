В возрасте 88 лет ушла из жизни грузинская актриса Лейла Абашидзе

09.04.2018 12:15 В возрасте 88 лет скончалась легендарная грузинская актриса Лейла Абашидзе. Информацию об этом подтвердил президент Палаты культуры Давид Окиташвили.



Несколько месяцев назад актриса была госпитализирована с диагнозом ишемический инсульт.



Лейла Абашидзе родилась 1 августа 1929 года в Тбилиси. Впервые на экране она появилась в 1941 году в ленте «Каджана», где исполнила роль Като, а ее партнером по фильму была Нато Вачнадзе.



В 1951 году окончила актерский факультет Тбилисского театрального института. В 1966 году Лейла Абашидзе была удостоена премии Всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде за лучшую женскую роль в фильме Сико Долидзе «Встреча с прошлым». Легендарная актриса сыграла в 30-ти грузинских фильмах.















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