С сегодняшнего дня в Грузии начинается регистрация первоклассников

10.04.2018 10:23 С сегодняшнего дня начинается регистрация первоклассников

Всеобщая онлайн-регистрация первоклассников в публичные школы Грузии на начинается сегодня.



Процесс осуществляется в три этапа.



Первый этап — с 10 апреля по 27 апреля: регистрируют тех детей, чьи родители работают в школах, чьи братья или сестры уже учатся в определенной школе и тех, кто отправляет в первый класс двоих и более детей из одной семьи.



Родители этих детей должны предоставить документы для зачисления в выбранную школу с 30 апреля до 7 мая.



Второй этап — с 8 мая по 8 июня: это всеобщая онлайн регистрация для тех детей, которым к началу учебного года исполнится шесть лет. Прием обязательных документов для детей, зарегистрированных в течение второго этапа, начнется 11 июня и продлится до 30 июня включительно.



На втором этапе регистрируются те ученики, которые не смогли зарегистрироваться на первом этапе.



Третий этап начнется сразу же после завершения второго этапа регистрации. Регистрация пройдет не в онлайн режиме, а непосредственно в тех школах, где окажутся свободные места. Родители должны иметь при себе необходимые документы и предоставить их со 2 июля до 16 июля.



В школу следует представить следующие документы: заявление законного представителя школьника (с адресом и телефоном), нотариально заверенную копию свидетельства о рождении или документ из агентства управления государственными сервисами или его территориальной службы, который подтверждает присвоение школьнику личного номера.















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